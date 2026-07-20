Bohicon: un apprenti maçon meurt dans l’effondrement d’un mur lors d’une prestation d’égungun

​La ferveur d’une manifestation culturelle a viré au drame ce samedi 18 juillet 2026 à Houawé Wangnassa, un quartier situé dans la commune de Bohicon. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, apprenti maçon de son état, a perdu la vie à la suite de l’écroulement soudain d’un ouvrage en maçonnerie lors d’un spectacle traditionnel d’Egungun.

​Selon les détails rapportés par Radio Alohado, une foule nombreuse s’était rassemblée pour suivre les démonstrations des masques tressés. Pour mieux observer la scène, plusieurs spectateurs s’étaient adossés ou placés derrière un mur adjacent. Sous la pression ou en raison de la fragilité de la structure, le mur s’est brutalement effondré, ensevelissant sous ses décombres plusieurs personnes présente sur les lieux.

​Gravement touché lors de l’impact, le jeune apprenti maçon n’a pas survécu à ses blessures et s’est éteint sur place, avant même l’arrivée des secours sur les lieux du drame.