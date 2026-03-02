Black Stars du Ghana : les nouveaux membres du staff sans salaire

Le ministre ghanéen des Sports et des Loisirs, Kofi Adams, a annoncé que les derniers renforts du staff des Black Stars ne seront pas rémunérés au titre d’un salaire mensuel.

À l’approche du Mondial 2026, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a étoffé l’encadrement technique de l’équipe nationale par l’intégration de cinq spécialistes. Alain Ravera et Kim Lars Björkegren ont été recrutés comme adjoints, Jose Daniel Martínez Alfonso arrive en qualité d’analyste, tandis que Carlos Lozano Romero et Dwayne Peasah Paa Kwesi complètent l’équipe en tant que psychologue et préparateur physique.

Interrogé par Citi Sports, Kofi Adams a précisé que ces recrutements ne donneront pas lieu à des contrats salariaux classiques : les nouveaux intervenants percevront des indemnités, des perdiems et des primes liées à la participation au tournoi, mais pas un salaire régulier.

Conditions financières et durée des engagements

Le ministre a insisté sur le fait que ces fonctions sont temporaires et strictement liées à la compétition. « Il n’y aura pas de contrats avec salaire », a-t-il expliqué, rappelant que ces appuis supplémentaires sont prévus uniquement pour la période de la Coupe du monde.

Après la fin du Mondial, l’engagement prendra fin automatiquement. Les membres du staff toucheront certaines sommes, notamment des indemnités et, potentiellement, des primes de présence, mais pas nécessairement la totalité des montants habituels versés aux membres du groupe. Ils conserveront toutefois le droit aux primes de victoire et aux perdiems accordés aux participants en cas de succès.

Le Ghana disputera sa cinquième phase finale de Coupe du monde et figure dans le groupe L, avec le Panama, l’Angleterre et la Croatie. Les Black Stars lanceront leur tournoi contre le Panama le 17 juin, mesureront l’Angleterre le 23 juin et boucleront la poule face à la Croatie le 27 juin.