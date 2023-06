Black M: « Michael Jackson est toujours en vie »

Dans une interview exclusive accordée à Guillaume Pley pour l’émission Legend, Black M, rappeur renommé, s’est récemment exprimé sur la mort de la légende de la pop, Michael Jackson. Le rappeur a affirmé qu’il pense que le roi de la pop est toujours en vie.

Quelques jours seulement après la commémoration du quatorzième anniversaire du décès de Michael Jackson, Black M suscite l’attention en partageant une opinion des plus intrigantes, qui se propage rapidement sur Internet. Interrogé par Guillaume Pley lors d’une récente interview, l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut a partagé son opinion audacieuse selon laquelle Michael Jackson serait encore en vie.

Le rappeur a révélé qu’il était profondément immergé dans cette théorie et qu’il voyait des signes de la présence continue de Michael Jackson à travers des vidéos et des indices subtils. Black M a souligné que Michael Jackson avait toujours évoqué un projet révolutionnaire dans le monde du cinéma, qui n’a jamais vu le jour. Et pour lui, ces ambitions non réalisées ont alimenté l’idée que la star pourrait être vivante et préparer quelque chose d’extraordinaire.

- Publicité-

« Pour moi, il est encore vivant. Ouais je suis à fond dedans, dès que je vois une vidéo, j’appelle Léa et je lui dis : « Tu vois, là ça se voit ! » Jackson a toujours dit qu’il ferait un truc dans le cinéma qui n’est jamais arrivé et qui va révolutionner le monde du cinéma. Et comme il aimait bien se déguiser, pour aller dans des supermarchés par exemple, ça se trouve, il est parmi nous. On ne sait pas. », A-t-il déclaré.

Répandues sur la toile, ces déclarations de Black M ont provoqué une série de réactions et de débats parmi les fans de Michael Jackson et les observateurs de la culture pop. Certains ont exprimé leur fascination face à cette théorie audacieuse, soulignant les indices apparents et les éléments troublants entourant la mort de la star. D’autres, en revanche, ont exprimé leur scepticisme et ont rappelé les preuves officielles de la mort de Michael Jackson en 2009.

Articles similaires