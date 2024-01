Black Friday de Gozem Bénin: Islamiath Orou remporte une voiture Suzuki Celerio

- Publicité-

Gozem Bénin a remis officiellement le gros lot à la gagnante de son concours Black Friday ce vendredi 26 janvier 2024 à Cotonou.

Suite au jeu-concours organisé durant le Black Friday 2023, Gozem Bénin a organisé une cérémonie officielle de remise de lot ce vendredi. La lauréate de la compétition, a gagné une voiture Suzuki Celerio.

« Ce jeu concours est le résultat d’une série d’aventures fascinantes et captivantes. Gozem est plus qu’un simple service de transport, nous sommes une communauté dynamique qui s’efforce de simplifier vos déplacements et de favoriser votre créativité », a déclaré Didier Thézé, Country Manager Go Zém Bénin, avant de lancer officiellement la cérémonie.

Islamiath Orou remporte une voiture Suzuki Celerio

La gagnante du Jeu concours Black Friday de Gozem Bénin, Islamiath Orou, jeune Béninoise, a reçu sa voiture des mains des responsables de Gozem Bénin et des partenaires. Après la réception des clés de sa voiture, la gagnante n’a pas pu cacher sa joie.

- Publicité-

« Aujourd’hui je suis très heureuse, je suis vraiment émue, je pense que pour l’avenir, je ferai la publicité pour Gozem », s’éclate Islamiath Orou. Cette dernière confie qu’elle a pour habitude de commander sur Gozem et a dû redoubler d’efforts à l’annonce du jeu-concours.

« En novembre, j’ai vu sur les affiches qu’il y avait une promotion, donc j’ai maximisé mes chances en passant assez de commandes sur l’application Gozem. J’ai été surprise quand on m’a appelée. Au début, je n’ai pas pris ça au sérieux, donc je suis venue, j’ai participé au jeu et finalement j’ai gagné. Aujourd’hui, je suis venue pour prendre la clé de la voiture », a-t-elle expliqué.

Dans sa prise de parole, Melinda Prudencio, responsable des ventes de Gozem Bénin a salué les sponsors du jeu-concours, notamment Moov Africa, Canal+, Sobébra, Coca-Cola et bien d’autres. Pour elle, c’est le sponsor officiel, Cfao Motors qui leur a fait le généreux geste d’offrir une Suzuki à la gagnante du Black Friday.

- Publicité-

« Cfao Motors occupe une place centrale dans le secteur de l’automobile aujourd’hui et nous sommes ravis de pouvoir compter sur leur soutien. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers nos partenaires de choix, La Sobébra, La paire, Canal+ et Moov Africa Bénin. Leur rôle a été déterminant dans la réussite de cet évènement », a reconnu Mirlinda Prudencio, responsable des ventes de Gozem Bénin.

1000 commandes par jour sur Gozem

Ange Amègnikou, Directeur adjoint country Manager est revenu sur le principe du jeu-concours Gozem black friday. « Nous avons mis en place chaque année un événement que nous appelons la Gozem Black Friday, qui permet à nos utilisateurs d’avoir de nombreux produits à des coûts très réduits, de pouvoir effectuer des courses chez nous à coût réduit, de pouvoir manger sainement à coût réduit. Au-delà de ça, ces services permettent aujourd’hui d’initier divers jeux concours qui leur permettent de gagner différents prix », a-t-il expliqué.

Ange Amègnikou a également fait une confidence sur les statistiques de Gozem dans la période du Black Friday. « Nous avons pu passer la barre des 1000 commandes par jour via l’application Gozem. Tous les clients qui ont commandé chez nous ont pu avoir leurs repas agrémentés des produits Sobebra et Coca-Cola », a-t-il révélé

Il est à noter que le Black Friday a permis à Gozem Bénin d’atteindre le plus grand nombre de clients sur leur plateforme et d’augmenter le nombre d’activités. De plus, pour Ange Amègnikou, le public béninois sera d’accord avec lui pour dire que Gozem est un acteur majeur dans le e-commerce et le transport au Bénin.