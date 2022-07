Birmanie: 04 prisonniers politiques pro-démocratie, dont un ancien député, exécutés par la junte

La junte birmane a exécuté quatre prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti d’Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant, ont annoncé lundi, les médias d’Etat. La peine de mort n’avait pas été appliquée dans le pays depuis plus de trente ans.

Les condamnés, parmi lesquels un militant actif prodémocratie, avaient été accusés d’« actes de terreur brutaux et inhumains », selon le Global New Light of Myanmar. D’après le journal officiel, les exécutions ont suivi « les procédures de la prison », sans préciser ni comment ni quand, elles ont été réalisées.

Le militant en question est le chanteur de hip-hop Zayar Thaw, 41 ans, ex-député de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d’Aung San Suu Kyi. Il fut cofondateur du premier groupe de hip-hop birman, Acid, puis emprisonné de 2008 à 2011 pour avoir mené une campagne de graffitis contre la junte. Il avait été élu député de la Ligue nationale pour la démocratie en 2012, lors des premières élections partielles qui lui furent ouvertes, puis de nouveau en 2016 écrit Le Monde.

Un des autres prisonniers exécutés est le militant et écrivain Ko Jimmy, de son vrai nom Kyaw Min Yu, 53 ans. Il fut un leader étudiant lors du soulèvement de 1988, et a passé plus de quinze années en détention entre 1988 et 2012.