Bigflo et Oli refusent catégoriquement de participer aux Enfoirés chaque année

Le concert des Enfoirés, rendez-vous télévisuel et caritatif attendu chaque année, suscite de nouveau l’attention après les révélations d’Anne Marcassus, directrice artistique du spectacle, qui a indiqué dans une interview à Paris Match le 12 février qu’elle rêve d’accueillir des figures du rap français encore absentes de la troupe, notamment le duo Bigflo et Oli.

Sur scène, le spectacle des Enfoirés mêle costumes, hommages musicaux et performances collectives au profit des Restos du Cœur, association fondée par Coluche. L’objectif annoncé reste la collecte de fonds et la promotion d’un message solidaire à travers des numéros souvent chorégraphiés et des reprises interprétées par des chanteurs, comédiens et humoristes réunis pour l’occasion.

Dans son entretien au magazine, Anne Marcassus a reconnu que certains univers musicaux se font moins entendre lors des éditions successives et a évoqué publiquement des artistes qu’elle souhaiterait convaincre de participer, sans que ces derniers n’aient pour l’heure donné suite.

Un monde musical encore peu représenté

Le hip-hop, malgré sa place dominante dans les classements et la diversité des scènes musicales françaises, reste sous-représenté au sein de la troupe des Enfoirés. À ce jour, seuls Soprano et MC Solaar ont accepté d’incarner cet univers lors des précédentes éditions, détail que la directrice artistique a salué comme un pas vers un élargissement du répertoire proposé sur la scène caritative.

Cependant, plusieurs figures majeures du rap français n’ont jamais rejoint la troupe : Jul, Gims, SCH, PLK, SDM ou Ninho figurent parmi les noms cités comme absents des plateaux des Enfoirés, malgré leur succès commercial et médiatique. Cette absence interroge la direction artistique, qui cherche à diversifier les profils tout en respectant les contraintes et les emplois du temps des artistes sollicités.

Parmi les personnalités que la production tente de séduire, Bigflo et Oli reviennent avec insistance. Les frères toulousains, que la presse qualifie régulièrement de valeurs sûres du rap grand public, n’ont pas encore participé au concert. « Je ne désespère pas d’arriver à convaincre Bigflo et Oli de nous rejoindre », a déclaré Anne Marcassus, indiquant que des contacts ont existé mais que les discussions n’ont pas abouti pour l’instant.

Selon la directrice artistique, le monde du rap « nous ignore pour l’instant, ils ont d’autres impératifs », formule qui renvoie aux contraintes de tournées, d’enregistrements ou de projets personnels pesant sur la disponibilité des artistes sollicités.