BET Awards : Burna Boy décroche pour la 4e fois le Prix du Meilleur Artiste International

L’artiste nigérian Burna Boy a remporté aux BET Awards 2023 le prestigieux prix du meilleur artiste international pour la quatrième fois consécutive.

Nominé dans la catégorie BET aux côtés d’Aya Nakamura , Ayra Starr, Central Cee, Ella Mai, KO, L7nnon, Stormzy, Tiakola et Uncle Waffles, Burna Boy a réussi à surpasser ses challengers remportant pour la quatrième fois le prix du Meilleur Artiste International ce dimanche 25 juin lors de la prestigieuse cérémonie de récompense.

Présent lors de l’événement, le chanteur nigérian a reçu personnellement le prix des mains des organisateurs. Burna Boy, avec sa musique percutante et son style unique, continue de conquérir les cœurs et de transcender les frontières. Son succès international est le fruit de son travail acharné et de son talent indéniable, faisant de lui une véritable référence de l’industrie musicale.

- Publicité-

Avec cet exploit remarquable, l’auteur du titre « Common Person » consolide sa position en tant que figure emblématique de la musique africaine et prouve une fois de plus sa capacité à transcender les barrières culturelles.

Articles similaires