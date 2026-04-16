Bernardo Silva va quitter Manchester City à la fin de la saison

Après une décennie riche en succès, Bernardo Silva s’apprête à tourner la page avec Manchester City. Le milieu portugais laisse derrière lui un héritage majeur et s’ouvre désormais à un nouveau défi en Europe.

C’est la fin d’un chapitre majeur à Manchester City. Après neuf saisons marquées par une moisson de trophées, Bernardo Silva quittera le club anglais à l’issue de l’exercice en cours. Une séparation attendue, désormais officialisée par les dirigeants mancuniens. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le milieu offensif portugais s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Pep Guardiola. En près d’une décennie, il aura disputé plus de 450 rencontres sous le maillot des Cityzens, contribuant activement à la période la plus faste de l’histoire du club.

Dans un communiqué, Manchester City a salué l’apport « inestimable » du joueur de 31 ans, acteur majeur des nombreux succès accumulés ces dernières années. De son côté, l’international portugais a tenu à adresser un message empreint d’émotion aux supporters, évoquant « une aventure au-delà de ses rêves » et des souvenirs « gravés à jamais ». Au fil des saisons, Bernardo Silva s’est distingué par sa régularité, sa polyvalence et son intelligence de jeu, participant à plusieurs titres de champion d’Angleterre ainsi qu’à des campagnes européennes mémorables. Son départ laisse un vide sportif mais aussi humain au sein du vestiaire mancunien.

Désormais, l’avenir du Portugais s’écrit en pointillé. Courtisé de longue date par le FC Barcelone et suivi par la Juventus, il devrait poursuivre sa carrière en Europe, malgré l’intérêt venu d’Arabie saoudite. Une page se tourne, mais l’empreinte de Bernardo Silva à City restera, elle, indélébile.



