Bernardo Silva sur le Ballon d’Or 2023: « Trois ou quatre joueurs peuvent le gagner »

Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, a évoqué le Ballon d’Or 2023 dont le vainqueur sera connu le 17 octobre prochain à Paris en France. Et le Portugais pense qu’actuellement, seuls Messi, Haaland, Vinicius et Mbappé peuvent prétendre décrocher le Graal.

Le prochain Ballon d’Or est déjà au centre des discussions, et il est toujours intéressant d’obtenir l’avis de ceux qui connaissent mieux le haut niveau et qui côtoient quotidiennement les meilleurs joueurs de la planète.

Dans une interview exclusive accordée à ‘France Football’, la star portugaise de Manchester City, Bernardo Silva, a révélé le nom de son favori pour remporter ce titre individuel : « Jusqu’à présent, je dirais Messi, car il a remporté la Coupe du monde. » Cependant, l’ancien joueur de l’AS Monaco souligne que la fin de la saison en cours peut tout changer: « Ensuite, si Manchester City remporte la Ligue des Champions, on peut également parler de Haaland. Si le Real Madrid l’emporte , on peut dire Vinicius Jr, qui a réalisé une saison incroyable. Il faut attendre la fin de la saison pour savoir qui remportera la Ligue des Champions et les championnats. Par exemple, si Haaland remporte la Premier League et la Ligue des Champions, il pourrait être pris en compte. »

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Bernardo mentionne également le Français: « Il y a une compétition ouverte entre trois ou quatre joueurs. Kylian (Mbappé) a perdu la finale de la Coupe du monde, il sera au sommet, mais il ne remporte pas le Ballon d’Or cette année, car Messi a remporté la Coupe du monde et Mbappé a déjà perdu en Ligue des Champions. »

