Bepc 2026 au Bénin: liste des 3 meilleurs par département

À la suite de la publication des résultats du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC 2026), la Direction des Examens et Concours (DEC) du ministère de l’Enseignement secondaire a rendu publique la liste des trois meilleurs candidats de chaque département.

Publié le 24 juil. 2026 à 10:37 · Mis à jour le 24 juil. 2026

Signé par le Directeur des Examens et Concours, le Docteur Kuessi Fulbert Allognissode, ce palmarès officiel met en lumière l’excellence académique à travers tout le pays.

​Au sommet du classement national trône la jeune Akobi Banouin Lauren Ruth, élève au Lycée Militaire de Jeunes Filles Général Mathieu Kérékou (LMJFGMK) dans l’Atacora, qui décroche la première place nationale avec une moyenne remarquable de 19,25 sur 20.

Liste des 3 meilleurs par département

​Atacora

​Dans l’Atacora, Akobi Banouin Lauren Ruth domine le classement départemental et national avec 19,25 sur 20. Elle est suivie de Tankaya Exaucée Yeto Grâce, également issue du LMJFGMK, avec une moyenne de 19,20. La troisième position revient à Atta Imorou Marouzoukath du CPEG Holy Family avec 18,95 sur 20.

​Alibori

​Le département de l’Alibori voit la première place attribuée à Adamou Bakparakpe Marzoukatou du CPEG Catholique Ozanam de Kandi avec une moyenne de 18,70. Yegbe Princesse Bijoulène du même établissement prend la deuxième place avec 18,10, tandis qu’Adjagbo Tamingnon Ezéchiel du CPEG Champagnat complète le trio avec 17,90.

​Atlantique

​Dans l’Atlantique, Koudjale Ahouéfa Arielle Marilyne du CPEG Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Calavi se hisse en tête avec 19,05 sur 20. DOSSOUHOUI Fifamè Anita Exaucée du CPEG Pierre Joseph de Clorivière s’adjuge la deuxième place avec 18,90. Whannou Sérath Shélémia Abigail du CPEG Brice Sinsin ferme la marche du podium départemental avec 18,65.

​Borgou

​Dans le Borgou, Agonnoude Gédéon Persévérand de l’établissement Hibiscus 1er cycle prend la tête avec 19,10 sur 20. Il est suivi de près par Aïkpe Djroton Henriqué Michel avec 18,95 et d’Agbognihoue Mahuna Jean-Sidoine Dylan avec 18,85, tous deux élèves au Prytanée Militaire de Bembèrèkè (PMB).

​Collines

​Le département des Collines est mené par Yabi Olabiyi Tobie du CPEG CMC LSS avec une moyenne de 18,50. Sossa Cyrus Parel du CEG Kpataba s’empare de la deuxième place avec 17,85, suivi de Gbedji Otniel Mendel du CEG 3 Savalou qui obtient 17,80.

​Couffo

​Dans le Couffo, la totalité du trio de tête provient du CPEG Catholique d’Azovè. Sagbohan Akorédé Briand Daryl se classe premier avec 18,30, Gbadessi Débora Marie Grâce deuxième avec 17,75 et Agbokou Dodji Ariel Cyrus Dorian troisième avec 17,70.

​Donga

​Pour la Donga, Glodjinon Farel Tadagbe Sobour du CCJPII Djougou occupe le premier rang avec 18,40. Affo Abdel Aziz Olayèmi du CEG Manigri se classe deuxième avec 18,25 et Kpera Lauréa Feryelle du CPEG Yves Rocher s’installe à la troisième place avec 18,15.

​Littoral

​Dans le Littoral, Kpossou Kamel Kayodé du CPEG Catholique Père Aupiais décroche la première position avec 19,00 sur 20. Vinou Abayomi Donatien Mael du CPEG Catholique Cours de Soutien Scolaire prend la deuxième place avec 18,85, suivi de Kpadonou Radieu du CPEG ASSAFWA Les Élites avec 18,84.

​Mono

​Dans le Mono, Bossou Komi Favour Gontran du CPEG Catholique St PC de Lokossa prend la tête du classement avec 18,95. Bessan Ange Bonheur du CEG 1 Comè se classe deuxième avec 18,90, tandis que Yayi Mawuna Jolidon du CPEG Catholique de Comè complète le podium avec 18,80.

​Ouémé

​L’Ouémé voit Atodjinou Donan Bristiale Eurydice du CEG1 Adjarra s’imposer en tête avec une moyenne de 19,00. Aboki Mahuclo Peace Karol du CPEG Saint Luc obtient la deuxième position avec 18,90 et Ehoumi Adoun-Ola Ornella Fleur du CPEG Catholique Saint Pierre et Saint Paul se classe troisième avec 18,85.

​Plateau

​Dans le Plateau, l’ensemble du trio de tête provient du CPEG Catholique Sainte Claire de Pobè. Houngbo Uged Taminangni Amen termine premier avec 17,95. Il est suivi à égalité de moyenne (17,85) par Gandonou Déli Noutinmin Astrid Osée et Houetenon Enapha Melvyne Gwladys.

​Zou

​Enfin, dans le département du Zou, Mitokpe Fifamè Orianne Marie – Augustia du CPEG Catholique Saint François d’Assise s’illustre à la première place avec 18,05. Aitchedji Don – Geho Houhlon Mahuton du CPEG Catholique Monseigneur Steinmetz arrive deuxième avec 17,95 et Dada Mawutodji Sèlomè Johannès – Marie Amédée du CSC JPII se classe troisième avec 17,90.