BEPC 2026 au Bénin : Akobi Banouin Lauren Ruth, première au plan national avec 19,25/20

À seulement 14 ans, Akobi Banouin Lauren Ruth réalise la meilleure performance nationale au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026. Élève au Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou, elle s’impose en tête du classement avec une moyenne exceptionnelle de 19,25 sur 20.

Le visage de la meilleure élève du Bénin au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 2026 est désormais connu. Il s’agit d’Akobi Banouin Lauren Ruth, qui décroche la première place au classement national avec une moyenne de 19,25 sur 20, selon la liste publiée par la Direction des examens et concours (DEC).

Âgée de 14 ans, la jeune candidate est inscrite au Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou, dans le département de l’Atacora. Son résultat la place au sommet d’une promotion qui comptait plus de 130 000 candidats à travers le pays.

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans une session marquée par une baisse du taux de réussite. En 2026, le BEPC a enregistré un taux national de 64,14 %, contre 77,25 % un an plus tôt.

Akobi Banouin Lauren Ruth devance de peu Tankaya Exaucée Yeto Grâce, également âgée de 14 ans et élève du même établissement, qui obtient une moyenne de 19,20 sur 20. Ce doublé confirme les excellents résultats du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou, qui place ses élèves aux deux premières places du classement national.

La troisième position revient à Agonnoude Gédéon Persévérand, 13 ans, élève de l’école Hibiscus 1er Cycle dans le département du Borgou.