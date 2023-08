Benzema zappe Messi et Ronaldo «Honnêtement, c’est lui le meilleur joueur de tous les temps»

-Publicité-

Avant de s’élancer vers de nouveaux horizons en Arabie Saoudite, Karim Benzema a inscrit son nom dans la légende du football européen. L’attaquant français a suivi les traces de son idole, un homme qu’il désigne aujourd’hui comme le meilleur de tous les footballeurs de l’Histoire.

KB9, comme il est surnommé, a émis son opinion sur le débat éternel concernant le GOAT (Greatest Of All Times, le meilleur de tous les temps). Alors que les noms de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona et même Zinedine Zidane sont régulièrement évoqués dans ce contexte, Benzema a apporté sa propre préférence. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a choisi de faire honneur à l’homme qui était surnommé « El-Fenomeno ».

« Quand j’étais plus jeune, la manière dont il (Ronaldo) jouait m’a profondément influencé. À mes yeux, il est le meilleur avant-centre et le plus grand footballeur de tous les temps. Je visionne ses vidéos et je tente de reproduire ses mouvements, mais cela n’est pas aisé. Certains des gestes qu’il a exécutés sont impossibles à réaliser », a affirmé Benzema au cours d’un entretien avec Bwin, dont les propositions ont été relayées par le site officiel du Real Madrid.

Ayant reçu le prestigieux Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema aborde désormais une nouvelle étape de sa carrière en Arabie Saoudite. L’ancien joueur formé par l’Olympique Lyonnais a accepté une offre lucrative d’Al Ittihad, le même club qui a accueilli son compatriote N’Golo Kanté quelques jours plus tard. Cette transition permet à Benzema de bénéficier d’un contrat avantageux de 200 millions d’euros par an, pendant deux années consécutives. Une retraite dorée attend l’icône du Real Madrid tandis qu’il se prépare à laisser sa marque dans un nouveau chapitre du football mondial.

