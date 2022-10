Benzema: « Mes débuts au Real Madrid avaient été très difficiles »

Dans un long entretien avec le site du Real Madrid, Karim Benzema est revenu sur ses débuts « très difficiles » chez les Madrilènes.

Débarqué au Real en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais avec un statut de superstar, Karim Benzema s’est vite confronté à la dure réalité madrilène. Plongé dans une marre de mégastars dont Cristiano Ronaldo, kaka, Raul Bravo ou encore Gonzalo Higuain, l’attaquant français a dû faire du chemin avant de retrouver sa place dans l’effectif merengue. Un passage difficile pour le joueur de 34 ans qui se souvient encore des cette époque dans une longue interview accordée au site du Real.

« Les débuts ont été difficiles, très difficiles, car j’étais très jeune et très seul à Madrid. Je ne connaissais pas la langue. La première saison a été très compliquée, mais elle m’a aussi obligé à réfléchir et à me dire : « Ce n’est pas facile. J’ai du talent, tout ce dont j’ai besoin pour réussir dans ce club, mais je dois trouver ce que je dois améliorer pour continuer à progresser. Si je continue au niveau où je suis maintenant, je n’y arriverai pas. Depuis lors, j’ai connu une croissance régulière pour en arriver là où j’en suis aujourd’hui », a déclaré KB9.

Longtemps cantonné à un rôle de passeur décisif, le natif de Lyon est monté d’un cran dans sa carrière, surtout après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Capitaine du Real Madrid, le buteur français a été le grand artisan du retour du club espagnol sur le toit de l’Europe. Une prestation XXL qui lui a valu d’être élu Ballon d’Or 2022, la semaine dernière.