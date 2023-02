Benjamin Netanyahu en visite à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, ce jeudi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu ce jeudi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, les deux dirigeants parleront notamment des tensions croissantes autour de l’Iran et des violences israélo-palestiniennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu effectuera jeudi sa première visite en France depuis son retour au pouvoir. Une rencontre avec Emmanuel Macron est notamment prévue, selon la présidence israélienne. Au menu des discussions : la guerre en Ukraine. Le Premier ministre israélien a affirmé mercredi que son pays envisageait une aide militaire envers Kiev, tout en se proposant comme médiateur dans le conflit entre Kiev et Moscou.

L’Iran et le conflit israélo-palestinien au cœur des discussions

Les violences israélo-palestiniennes, qui se sont accrues ces derniers jours, seront également au cœur des échanges. Lors d’un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, « le président de la République a rappelé la nécessité pour tous d’éviter des mesures susceptibles d’alimenter l’engrenage de la violence », avait indiqué dimanche l’Élysée dans un communiqué.

Les deux dirigeants devraient aussi évoquer la situation au Proche-Orient, notamment les avancées du programme nucléaire iranien en violation de l’accord international conclu en 2015. Selon l’Élysée, le président Macron a souligné dimanche « la fermeté nécessaire face aux développements de plus en plus préoccupants et au défaut de transparence des Iraniens« . « Il a rappelé que le soutien iranien à l’agression russe en Ukraine exposait l’Iran à des sanctions et un isolement croissant ».

Benjamin Netanyahu, qui a précédemment été Premier ministre de 2009 à 2021, est revenu au pouvoir le mois dernier à la tête d’une coalition comprenant des partis de droite, d’extrême droite et juifs ultra-orthodoxes.