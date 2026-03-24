Bénin : Wadagni raconte comment il a rencontré Patrice Talon et a fait son entrée au gouvernement

Dans un entretien avec Jeune Afrique, Romuald Wadagni s’est confié sur sa nomination au ministère de l’Économie et des Finances en 2016. Le candidat à la présidentielle de 2026 a raconté comment une rencontre avec Patrice Talon à Paris a bouleversé sa trajectoire professionnelle.

Le 6 avril 2016, Romuald Wadagni est nommé ministre de l’Économie et des Finances dans le premier gouvernement de Patrice Talon, fraîchement élu président du Bénin. Une nomination qui surprend certains, tant Wadagni n’était pas encore une figure politique connue dans le pays.

À propos de cette rencontre avec le chef de l’État, Wadagni a expliqué : « Notre première vraie rencontre a eu lieu en 2015, à Paris. Il m’a parlé de ses ambitions pour le Bénin et j’ai tout de suite été conquis par le personnage, par sa force de conviction, par sa vision, par sa bonne connaissance des problèmes de notre pays et par ses atouts pour le relever ».

Le ministre revient sur la suite de cette invitation : « Il m’a donné une envie folle de rentrer. Par la suite, j’ai participé en coulisses à la campagne électorale, j’ai voté, et alors que je m’apprêtais à regagner Deloitte, il m’a dit : “Reste avec nous, j’ai besoin de toi” ».

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« Quand la composition du gouvernement a été annoncée et que mon nom est sorti, beaucoup de gens sont allés féliciter mon père, en pensant que c’était lui qui avait été nommé et qu’on s’était juste trompé sur son prénom. Ça l’a beaucoup amusé », a précisé le candidat à la présidentielle du 12 avril 2026.

Cette rencontre avec Patrice Talon a marqué le début d’une décennie de collaboration étroite entre le président et son ministre, qui deviendra un acteur clé de la politique économique du pays.

Pour Wadagni, cette nomination ne s’inscrivait pas dans un plan de carrière. Elle répondait à un besoin collectif de la majorité présidentielle de trouver une personnalité capable de poursuivre le travail du chef de l’État.

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