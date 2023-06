Bénin vs Sénégal: « L’exploit est possible », assure Stéphane Sessegnon

-Publicité-

Samedi prochain, le Bénin et le Sénégal s’affrontent dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023. Stéphane Sessegnon a reconnu que le match ne sera pas facile, mais il assure que les Guépards peuvent créer la surprise.

La confrontation entre les Lions de la Téranga et les Guépards s’annonce rude. Selon le capitaine de l’équipe béninoise, son groupe est conscient du défi et se prépare en conséquence. Pour Stéphane Sessegnon, battre le Sénégal n’est pas une mission impossible. « L’exploit est possible. On a eu la chance de battre un champion d’Afrique ici. Ça va être difficile, mais rien n’est pas impossible », a confié le vétéran des Guépards au micro de Bip fm.

Stéphane Sessegnon pense que toutes les chances sont du côté des Guépards. Il a indiqué deux facteurs qui favorisent leur situation. « On joue chez nous et nous seront face à une équipe du Sénégal qui est pratiquement qualifiée. C’est nous qui avons besoin de continuer à prendre des points pour espérer une qualification. La motivation sera de notre côté. On fera tout pour prendre le maximum de points », a-t-il martelé.

L’équipe est remontée à bloc

L’effectif du Sénégal est impressionnant avec des joueurs de haut niveau, mais cela ne va pas intimider Stéphane Sessegnon et ses camarades. Il a assuré que tous les Guépards sont motivés et prêts à en découdre avec les Lions.

J’en suis convaincu. Je pense que la qualification est possible. Il nous revient de tout faire pour aller chercher cette qualification par tous les moyens. Stéphane Sessegnon

Par ailleurs, il a confirmé qu’il n’y a pas de blessé dans leur rang. « Il n’y a pas de blessés. Tout le monde va bien. L’équipe est au complet », a-t-il confié.

2e du groupe L après avoir gagné sur tapis vert contre le Rwanda, le Bénin est en quête d’une victoire contre le Sénégal pour conforter ses chances de qualification.

