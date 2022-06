Bénin vs Mozambique: quel onze de départ pour Moussa Latoundji ?

Le Bénin reçoit le Mozambique ce mercredi soir au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN. Découvrez la composition probable des Écureuils

Sèchement battu par le Sénégal (1-3) en première journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin n’a plus droit à l’erreur. Lanterne rouge du groupe L avec zéro point au compteur, les Écureuils se doivent de réagir ce mercredi soir lors de la réception du Mozambique.

La team béninoise affronte en effet les Mambas au stade Général Mathieu Kérékou dans un match comptant pour la deuxième journée des phases qualificatives. Un match décisif pour la bande à Steve Mounié qui doit arracher les trois points de la victoire pour relancer sa campagne.

Et pour ce faire, le sélectionneur national Moussa doit surtout et avant tout éviter de reproduire les mêmes erreurs comme lors du naufrage en terre sénégalaise. Si l’ancien coach des locaux est un adepte du jeu offensif, le technicien doit cependant trouver le bon système.

« On a essayé de mettre notre système en place, ce qui n’a pas marché. Quand on joue contre une équipe de top niveau, des joueurs de classes mondiales, il y a des erreurs qu’il ne faut pas faire. On était pas présent dans le match », avait déclaré Moussa Latoundji après la défaite face aux Lions de la Téranga.

Une sortie qui donne une idée claire sur le onze de départ qu’alignera le technicien béninois pour le match contre les Mambas. Si Sessi d’Almeida suspendu pour carton rouge, et Jordan Adeoti sont dores et déjà écartés du groupe, la compo de Latoundji devrait tout de même connaitre quelques modifications. Ainsi, le sélectionneur national pourrait opter pour un 4-5-1 avec Steve Mounié seul en pointe.

Unique buteur des Écureuils à Dakar, Junior Olaitan devrait être aligné d’entrée tout comme Tosin Aiyegun, passeur sur le but du 3-1. Régulièrement convoqué sans jouer cependant la moindre minute avec la sélection nationale, Ange Josué Chibozo pourrait également faire ses débuts sous les couleurs béninoises. Indispensable depuis plusieurs années, la paire Cebio Soukou-Jodel Dossou viendrait renforcer ce milieu à 5 devant la défense composée de David Kiki, Olivier Verdon, Khaled Adenon et Melvyn Doremus.

La compo probable des Écureuils du Bénin:

Saturnin Allagbé-Khaled Adenon-Olivier Verdon-David Kiki-Melvyn Doremus-Cebio Soukou-Jodel Dossou-Junior Olaitan-Ange Josué Chibozo-Steve Mounié-Tosin Aiyegun