« Vous me manquez… », Joël Aïvo s’adresse aux Béninois depuis la prison

En prélude à la fête du 1er janvier, Joël Aïvo, emprisonné depuis bientôt 02 ans, a envoyé un message à l’attention des Béninois.

Depuis sa cellule à la prison civile d’Akpro-Missérété, Joël Aïvo a formulé ses vœux de bonne année aux Béninois et à ses ami-e-s. « Je prie de toutes mes forces l’Éternel d’exaucer notre vœu commun pour 2023. L’apaisement de notre pays et la concorde entre les citoyens malgré nos différences », a-t-il écrit.

« Bonne année mes ami-e-s. Vous me manquez et il me tarde de vous regarder de nouveau dans les yeux. Si loin, …. si proche. Bonne et heureuse année à vous tous », a-t-il conclu. Le message intervient en pleine campagne électorale en prélude aux législatives 2023, mais l’universitaire n’a pas abordé le sujet dans son message.

Pour rappel, Joël Aïvo avait été candidat à la présidentielle d’avril 2021, désigné par une coalition de l’opposition. Après le rejet de son dossier pour défaut de parrainage, il avait été arrêté et déposé en prison. En décembre 2021, il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour « blanchiment et atteinte à la sûreté de l’État ».

Près de 02 après sa condamnation, Joël Aïvo et ses soutiens continuent de rejeter les accusations de la justice. Ses partisans dénoncent un procès politique et une manœuvre pour empêcher l’opinion politique de leur leader qui critiquait le pouvoir et le rendait responsable du recul démocratique du pays.