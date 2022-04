Bénin: « votre lutte ne restera pas vaine », nouveau message de Nicéphore Soglo à Madougou et Aïvo

L’ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo s’est à nouveau adressé aux opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou en prison, à travers un message d’espoir publié ce lundi 4 avril 2022.

En ce temps de carême, Nicéphore Dieudonné Soglo a une forte pensée pour Joël Aïvo et Réckya Madougou condamnés à 10 ans et 20 ans de prison. « Je voudrais avoir une pensée pour mes enfants Reckya Madougou et Joël Aïvo. En ces moments de privation, de méditation et de piété, vous êtes plus que jamais présents dans la mémoire collective. Vous accepté faire don de vous-mêmes pour la justice et la République », a écrit le patriarche.

Ma chère épouse, si elle était encore parmi nous, se serait jointe à moi pour vous exhorter, une fois de plus, à tenir bon. Nicéphore Dieudonné Soglo.

Pour l’ex-président, la douleur des deux opposants et celle de leurs familles respectives « fondent aujourd’hui l’espoir de tout le peuple (béninois) malgré la répression, les exclusions… ». « Ce peuple vous en sait gré et saura témoigner toute sa gratitude au moment opportun. Viendra ce jour où vous-mêmes vous serez fiers de votre propre parcours, celui du combattant », a-t-il conclu.

10 ans de prison pour Joël Aïvo et 20 ans pour Reckya Madougou

Pour « blanchiment de capitaux et complot contre la sûreté de l’Etat », Joël Aïvo, universitaire et constitutionnaliste de renom, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions francs CFA d’amende. Reckya Madougou, quant à elle, en a eu le double, pour complicité d’actes de terrorisme. L’ancienne ministre a écopé de 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions francs CFA.

