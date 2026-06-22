Bénin : voici les dates officielles de la Gaani 2026

La Cour impériale de Nikki a rendu publiques les dates du Donkonrou et de la Gaani 2026. Les deux grandes célébrations traditionnelles du Borgou se dérouleront respectivement en juin et en août, conformément aux rites ancestraux.

La Cour impériale de Nikki a annoncé les dates officielles des grandes fêtes traditionnelles du Borgou pour l’année 2026. L’information a été rendue publique à l’issue du Conseil hebdomadaire des ministres présidé par Son Altesse impériale Séro Torou Tuko Sari de Nikki.

Selon le calendrier publié, le Donkonrou, qui marque le Nouvel An traditionnel, débutera le mardi 23 juin 2026 avec la sortie des tambours sacrés. Le mercredi 24 juin sera consacré au traditionnel jet de feu, l’un des moments les plus symboliques de cette célébration. Les festivités de cette première étape s’achèveront le jeudi 25 juin avec la cérémonie du Kayessi.

Considéré comme une période de renouveau et de purification, le Donkonrou ouvre chaque année le cycle des grandes célébrations culturelles du Borgou.

Quelques semaines plus tard, place à la Gaani, l’une des fêtes identitaires les plus importantes du nord du Bénin. La sortie des tambours sacrés est prévue pour le mardi 25 août 2026. La célébration principale de la Gaani se tiendra le mercredi 26 août, avant la cérémonie du Kayessi prévue le jeudi 27 août.

Véritable symbole d’unité et de cohésion, la Gaani rassemble chaque année les peuples Baatonu, Boo et plusieurs communautés alliées autour des valeurs culturelles et des traditions héritées des ancêtres. L’événement attire également de nombreux visiteurs venus découvrir la richesse du patrimoine culturel du Borgou.