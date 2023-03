Bénin: vivez en image le spectacle « Attentat du rire » du duo Gros et Metis

Comme annoncé les jeunes humoristes béninois Gros et Métis ont livré leur premier spectacle le samedi 18 mars 2023 à Parakou en présence de plusieurs autres humoristes dont Judicaël Avaligbé dit Kromozom, Frido’s, sa majesté Balogoun et biens d’autres comédiens.

Paris gagné pour Gros et Métis. Après leur « attentat du rire » samedi dernier à la Haute École de Commerce et de Management ( Hecm) de Parakou, le duo a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance au peuple béninois qui s’est déplacé massivement pour les voir sur scène.

Gros et Métis se disent chanceux d’avoir tant de personnes responsables qui les suivent et font partie de leur quotidien, d’avoir tant d’aînés qui sont prêts à tout pour les accompagner dans leurs petits projets, d’avoir tant de hauts cadres qui apprécient leurs maigres efforts à leur juste valeur.

« Vous avez bravé vents et pluie pour être avec nous jusqu’à la fin. Hier nous avons su combien de fois vous nous portez dans votre cœur et nous espérons ne jamais vous décevoir », a déclaré le duo Gros et Métis. Pour eux, ce n’était pas évident que le spectacle aboutisse.

« Que Dieu vous rende l’amour que vous distribuez gratuitement à notre endroit. De la même manière que vous souhaitez que Gros et Métis évoluent, c’est de cette même manière que Dieu vous propulsera vers votre gloire », peut-on lire dans leur message de reconnaissance adressé au peuple béninois.