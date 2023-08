Bénin: violente bagarre entre adeptes du culte Oro à Adjarra

- Publicité-

Une violente bagarre a éclaté entre adeptes du culte Oro dans la commune d’Adjarra. Les deux camps se sont affrontés à coups de machette.

Un blessé grave dans une violente altercation entre adeptes du culte Oro à Adjarra. La scène s’est produite dans l’un des couvents de la localité qui a débuté les festivités depuis le 20 août dernier.

Bastions du culte Oro, plusieurs communes de l’Ouémé et du Plateau résonnent au rythme de ce culte, généralement pendant le mois d’août, chaque année. Mais de plus en plus, des règles sont établies par les autorités administratives à la base pour encadrer les festivités.

Selon la Secrétaire exécutive de la Mairie d’Adjarra, le couvent qui a été le théâtre de la bagarre n’a pas respecté les règles. Il a confié au micro de Bip Fm que le couvent incriminé n’a même pas eu l’autorisation du Maire avant de démarrer les activités.

Elle a précisé que même pour ceux qui ont pu avoir leur autorisation sont contraints de respecter la tranche horaire définie. Cette tranche est de 00h à 04h. C’est donc exclusivement dans cet intervalle de temps que le culte Oro a droit de cité dans la commune, jusqu’au 05 septembre 2023.