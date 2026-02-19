Benin: Vingt personnes interpellées lors d’opérations policières à Pahou et Ouidah

Les forces de l’ordre béninoises ont intensifié, mardi 17 février 2026, leurs interventions dans des zones identifiées comme criminogènes, en particulier autour de Pahou et d’Ouidah.

Ces descentes s’inscrivent dans un effort plus large des autorités pour réduire le trafic et l’usage de produits psychotropes dans des secteurs qualifiés de ghettos par les services de sécurité.



À Pahou, des éléments du commissariat d’arrondissement ont quadrillé plusieurs villages notamment Adjarra-Adovié, Bazounkpa et Hèvié-Liclan ciblés par des renseignements pointant des lieux de vente et de consommation de drogues illicites.

Au terme des contrôles, dix-huit individus ont été arrêtés en possession de substances prohibées. Dans la ville de Ouidah, les commissariats des 2ᵉ et 4ᵉ arrondissements ont mené une opération coordonnée au quartier Gbéto Sud.

