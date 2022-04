Bénin: vers la création d’un centre de transit des personnes en situation de mendicité

Dans la dynamique de faire des villes principales du Bénin, des villes modernes, le gouvernement a entamé depuis un moment de soustraire des principaux artères de ces villes, les personnes en situation de mendicité. En attendant d’œuvrer pour leur réinsertion sociale, le gouvernement compte créer un centre de transit dans la Commune de Kpomassè pour l’accueil de ces personnes.

La Commune de Kpomassè va bientôt abriter un centre de transit pour accueillir les personnes en situation de mendicité. La décision a été prise ce mercredi 06 Avril 2022 en conseil des ministres. Selon le compte rendu dudit conseil des ministres, ces personnes occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l’aumône. « Cette pratique, selon le compte rendu du conseil des ministres, les expose aux intempéries et aux maladies, en même temps qu’elle constitue un risque d’endommagement des infrastructures qu’elles squattent et de perturbation des usagers de la route ».

Le phénomène aux dires du gouvernement expose à la violation des droits humains et constitue aussi une source d’insécurité. Mieux, selon le contenu du compte rendu, la mendicité constitue, au regard de la législation, une infraction passible de sanctions à l’encontre de ceux qui l’organisent, notamment en y soumettant les enfants.

Pour faire cesser le phénomène, le Gouvernement a décidé d’instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité en commençant par la ville de Cotonou. Ce dispositif consiste en la création et en l’animation d’un centre qui sera basé à Kpomassè-centre, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée.

Accueillies sur le site, ces personnes en situation de mendicité y seront gardées pendant une période d’un à trois mois selon leurs conditions et les catégories auxquelles elles appartiennent avant leur prise en charge et leur accompagnement pour quitter la situation de rue.

