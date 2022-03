Bénin: 270 mendiants interpellés à Cotonou par la police

Depuis quelques jours, la police républicaine chasse des artères et carrefours de la ville de Cotonou les mendiants et vendeurs à la sauvette. Ils sont au total plus de 400 a être interpellés.

270 mendiants et environs 200 vendeurs à la sauvette interpellés sur les carrefours et artères de Cotonou. Il s’agit d’une opération de la police républicaine débutée depuis le 10 mars 2022. Les intéressés ont été relâchés, mais les marchandises ont été saisies, rapporte Frissons radio.

Ce n’est pas la première fois que la police mène une telle opération à Cotonou. L’ancien préfet du Littoral Modeste Toboula avait déjà conduit une telle opération sous là dénomination « opération zéro mendiant à Cotonou ». Les mendiants étrangers interpellés dans le cadre de cette opération avait été rapatriés vers leur pays d’origine.

Donner une belle image à Cotonou

Cotonou étant une ville vitrine, les autorités estiment que certaines pratiques ne devraient plus y avoir droit de cité. L’objectif est de mettre la ville économique au même niveau de standing que les autres grandes villes africaines.

Vendeurs à la sauvette et mendiants sont parfois impliqués dans des accidents mortels. C’est une situation à laquelle les autorités souhaitent également mettre fin.

Les vendeurs à la sauvette sous pression

Les vendeurs à la sauvette mènent désormais leur activité la peur au ventre. Ils doivent désormais guetter le mouvement des feux tricolores et en même temps s’assurer qu’il n’y a pas un policier qui vient par derrière.

Les scènes de course-poursuite s’observent de plus en plus sur les carrefours. Mais les vendeurs à la sauvette ne comptent pas se ranger, si on ne trouve pas une autre alternative pour faire couler leurs marchandises. Ils ne sont pas dans une logique de défier les autorités, mais ces vendeurs disent agir par instinct de survie.