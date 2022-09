Bénin: Vano s’essaie à l’anglais avec l’ambassadeur des USA, Brian Shukan (vidéo)

Le rappeur béninois Vano Baby s’est essayé à la langue anglaise lors d’une rencontre avec l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian Shukan.

Aurel Sylvanus Adjivon alias Vano Baby est un rappeur béninois originaire de Grand-Popo, dans le sud du Bénin. Très en vogue depuis un an, il est le premier et jusqu’à ce jour, le seul rappeur béninois à avoir un public intergénérationnel.

En plus de chouchouter son public avec des sorties régulières de singles le rendant davantage favorable à sa musique, Vano partage souvent son quotidien avec ses fans sur ses réseaux sociaux.

C’est ainsi que ce mercredi 28 septembre 2022, il a dévoilé une de ses discussions avec l’ambassadeur des USA près le Bénin, Brian Shukan. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’artiste a tenté d’échanger quelques mots avec Brian Shukan.

« How are you (comment vas tu?) », lui a lancé l’ambassadeur. Et à Vano de répondre : « I don’t speak english (je ne parle pas anglais). Mais très vite, l’ambassadeur lui faire comprendre qu’il a tort de penser qu’il ne parle pas anglais après cette réponse. « You speak english (mais tu parles anglais) », va répliquer l’ambassadeur des USA, Brian Shukan.

« Discussion très intense avec l’ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Shukan. Je ne suis pas du tout sérieux », s’est-il amusé à écrire en légende de la vidéo », a écrit Vano en légende de la vidéo qui est devenue virale sur facebook.