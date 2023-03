Bénin: Vano Baby cachotier? Sa réaction envers sa femme irrite les fans, la toile sous le choc

Lors de son passage sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 3 mars 2023, le rappeur béninois Vano Baby s’est montré insensible face à une déclaration de sa femme. Une réaction qui irrite les fans qui se demandent ce qui pourrait justifier cette froideur envers la femme qui partage sa vie.

Comme pour tous ses numéros, l’animatrice Stéphanie Montcho réserve toujours une surprise pour les invités de son émission K’Fé Weenk-end qu’elle anime tous les vendredis. Il y a 10 jours, c’est le père de Sessimè qui a exprimé toute son admiration pour sa fille, la fana fana lady après lui avoir donné un précieux conseil pour la réussite de sa carrière dans le showbiz béninois qui disait il, « est un monde remplit des tares et des avatars ».

Le message de la femme de Vano Baby

Le vendredi dernier, K’Fé Week-end recevait le rappeur Vano Baby qui a affiché une insensibilité lorsque sa femme a pris la parole dans un audio joué sur l’émission. « Je passe par le canal de TVC Bénin pour te dire à quel point je suis si fière de toi. Aujourd’hui, je regarde quelques années en arrière et je me dis, c’était pas gagner, on sait, je sais, Dieu sait à quel point tu te bats au quotidien pour ton art, saches qu’on ne lapide que l’arbre qui porte de fruit, gardes toujours la tête haute, je suis derrière toi, on est tous derrière toi », a-t-elle déclaré.

D’après la jeune femme dont le visage n’a pas été dévoilé puisqu’elle avait été montrée de dos, certaines personnes apprécient Vano pour son talent alors que d’autres le font pour sa musique mais aussi pour cet homme courageux, battant, respectueux et loyale qu’il est. « Tu as fait tant de sacrifice, continues d’avancer (…) », a-t-elle ajouté.

Vano insensible? La toile sous le choc …

Mais à la surprise générale, l’artiste s’est montré indifférent aux propos de sa femme. « Vano, Vano ça va? », a demandé l’animatrice Stéphanie Montcho qui semble étonnée par la réaction de l’artiste. « Non », a-t-il répondu. « C’était ta femme », lui a rappelé l’animatrice.

Une question à laquelle Vano n’a pas répondu. Sans confirmer qu’il s’agit vraiment de sa femme ou pas, l’artiste fait une demande très osée: « on peut couper l’émission? », va-t-il lancer. Sur les réseaux sociaux, la séquence fait grand bruit. Choqués par la réaction de Vano, des internautes soutiennent que cette dernière ne serait peut-être pas la femme qu’il aimerait afficher publiquement.

« Allons-y voir s’il n’y a pas une marraine riche qui le gère financièrement parce qu’il s’est présenté célibataire là-bas. Toi tu viens gâter »; « Pensez vous vraiment qu’il a une seule meuf ou quoi »; « c’est quoi? La dame à mal parlé ?« , peut-on lire entre autres sur la toile. Pour l’heure, il est difficile de savoir pourquoi l’artiste a opposé ce silence inouï à la déclaration de sa femme.