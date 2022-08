Bénin: UP-PRD, « il ne s’agit pas de fusion, il s’agit de la création d’un nouveau parti »

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) ont décidé depuis quelques jours de se mettre ensemble. Les alliances étant proscrites par la nouvelle charte des partis politiques, ces deux formations politiques sont obligées d’aller à une fusion. Mais Parfait Ahoyo fait savoir que, ce qui se dessine entre le PRD et l’UP est bien plus qu’une fusion.

Si on s’en tient aux propos de Parfait Ahoyo, 1er Vice-président, chargé du numérique et de l’intelligence artificielle, un nouveau parti politique est en gestation. Il résultera de la mise en commun du PRD et de l’UP, dont le processus est déjà en cours. Contrairement donc à ce qui est partagé au sein de l’opinion, Parfait Ahoyo précise formellement qu’ « il ne s’agit pas de fusion ».

« Il ne s’agit pas de fusion. Il s’agit bel et bien de la création d’un nouveau parti qui portera les attributs des deux autres (PRD et UP) », a-t-il confié au micro de Frissons radio. En ce qui concerne les attributs, l’arc-en-ciel est une priorité pour le PRD, et il n’est pas prêt à le lâcher pour un quelconque accord politique.

Des discussions toujours en cours…

Comme l’a indiqué la Direction exécutive nationale du PRD samedi dernier, les discussions entre les responsables des deux partis vont se poursuivre pour un aboutissement heureux du processus. Selon Parfait Ahoyo, l’objectif, c’est de participer aux prochaines élections législatives sous la bannière du nouveau parti. Ainsi, des diligences seront faites pour que le projet de création devienne réalité d’ici début septembre 2022.