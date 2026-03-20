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Bénin: une nouvelle date pour la tenue du conseil national du parti LD

Initialement annoncé pour le samedi 21 mars, le Conseil national du parti Les Démocrates se tiendra finalement ce dimanche 22 mars 2026 à 10 heures à Cotonou. Le report est de vingt-quatre heures.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Elections Générales 2026 au Bénin
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Selon des informations recueillies auprès de sources proches de l’organisation, ce décalage n’est pas anodin. Il coïncide avec une séquence politique majeure prévue dans la capitale économique, à savoir la présentation officielle du projet de société du duo présidentiel formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata.

Privé de candidature à la présidentielle du 12 avril 2026, le parti entend néanmoins jouer un rôle actif dans la campagne électorale. Dans cette perspective, les responsables des Démocrates souhaitent disposer d’une lecture complète et comparative des projets portés par les deux duos en lice avant de trancher sur une éventuelle prise de position.

Le report du Conseil national apparaît ainsi comme un ajustement tactique destiné à permettre aux instances du parti de délibérer en connaissance de cause.
La session du 22 mars devra donc examiner les conclusions des consultations engagées, notamment avec d’autres formations politiques, et arrêter officiellement la ligne que le parti adoptera pour la suite du processus électoral.

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À trois semaines du scrutin, cette réunion s’annonce décisive pour une formation politique en quête de visibilité et de repositionnement dans un paysage électoral profondément recomposé.

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