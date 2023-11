Bénin: une jeune fille et son amoureux condamnés à 7 ans de prison pour vol

- Publicité-

Le tribunal de Lokossa a condamné un jeune couple à 7 ans d’emprisonnement pour vol d’argent liquide et d’objets divers. La victime est une commerçante et employeuse de la jeune fille.

Pour avoir volé 16 millions de francs, deux téléphones et un sac, un jeune couple a écopé d’une peine de 7 ans de prison. L’incident remonte à 2019 et s’est déroulé au milieu de la nuit.

Selon le récit rapporté par les médias locaux du Le Grand Mono, Fleurette T. a réveillé son employeuse pour lui demander si elle avait bien fermé sa porte avant de s’endormir. Elle a fait semblant d’être surprise de voir la porte ouverte, alors qu’elle venait tout juste de remettre le sac de son employeuse à son amant. Le sac contenait une somme de 16 millions de francs CFA et deux téléphones portables.

Soudainement réveillée par la question suspecte de Fleurette T., la femme de ménage, victime de la situation, Pauline T., a réalisé la mystérieuse disparition de son sac. Elle a immédiatement soupçonné Fleurette T., qui a rapidement avoué lors d’un interrogatoire mené à la manière de Jack Bauer.

Plusieurs personnes interpellées et placées sous mandat de dépôt

Dans ses déclarations, Fleurette a indiqué que c’est Frédéric Z., son copain, qui lui aurait demandé d’apporter le sac contenant les 16 millions. Interpellé, Frédéric cite d’autres présumés complices. Il dit avoir planifié le vol avec un apprenti soudeur, Thomas G., et ce dernier aurait confié les sous volés à son patron, Calixte A. Dans la foulée, l’apprenti soudeur et son patron ont également été arrêtés.

Invités à la barre vendredi dernier, les accusés ont tous nié les faits. Ils ont plaidé non coupable. Mais le représentant du ministère public a démontré que les faits étaient constitués. Dans sa réquisition, il a réclamé 5 ans de réclusion criminelle et le remboursement des 16 millions de francs CFA contre Frédéric Z. et Fleurette T. Il a, par contre, demandé la relaxe au bénéfice du doute de Thomas G. et Calixte A.

Le verdict…

Dans son verdict, le juge en charge du dossier a reconnu Frédéric Z. et Fleurette T. coupables des faits de vol de numéraires et divers objets et les a condamnés à 7 ans de réclusion criminelle. Ils doivent également payer solidairement la somme de 16 millions francs CFA pour dommages-intérêts à dame Pauline T.