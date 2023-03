Bénin: une femme et 2 enfants attaqués par une nuée d’abeilles en furie à Calavi

A Houèto dans la Commune d’Abomey Calavi dans le département de l’Atlantique, une nuée d’abeilles secoués de leur nid a pris d’assaut mercredi 29 Mars une maison. Les abeilles ont attaqué la femme et deux de ses enfants qui s’y trouvaient.

C’est la peur panique qui s’est emparée mercredi 29 Mars dernier les habitants du quartier Houèdo vivant non loin du par « Sous les pylônes ». Selon les informations, une ruée d’abeilles en furie a envahi plusieurs habitations. Ces abeilles ont été provoquées par des élèves qui voulaient cueillir des avocats.

Bousculés dans leur repos, les abeilles sont sorties de leur nid et ont envahi toutes les maisons environnantes. Pris de panique, les habitants ont dû fermer boutiques et chambre. Une femme et deux de ses enfants attaqués par les abeilles ont été évacués à l’hôpital.

Après avoir dicté leur loi pendant plusieurs heures, les abeilles se sont retirés dans leur nid et le calme est revenu dans le quartier.