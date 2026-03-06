Bénin: une fausse manœuvre d’un conducteur de camion fait un mort et un blessé à Zè

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée du jeudi 5 mars 2026 dans l’arrondissement de Sèdjè-Dénou, commune de Zè. Un camion transportant du bois de teck a perdu le contrôle avant de terminer sa course contre une habitation.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place par Oxygène, le véhicule aurait mal négocié le virage du carrefour de Sèdjè-Dénou. Le conducteur aurait alors perdu la maîtrise du poids lourd qui a quitté la chaussée avant de percuter une maison en bordure de route.

Le bilan humain fait état d’un mort et d’un blessé grave. Le conducteur du camion est décédé sur place tandis que son apprenti a été grièvement blessé. Ce dernier a été pris en charge dans un état critique après l’intervention des secours.

L’accident a également provoqué d’importants dégâts matériels sur l’habitation percutée. Alertées, les forces de sécurité et des habitants de la localité se sont rapidement mobilisés pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes.



Face à ce drame, les autorités locales, notamment le chef d’arrondissement Michel Lokonon et les chefs de villages, ont appelé les usagers de la route à davantage de prudence, en particulier les conducteurs de véhicules de transport lourd.



