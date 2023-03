Bénin: une chanson de Nikanor à l’origine d’une violence conjugale et la séparation d’un couple

Un clip de l’artiste béninois Nikanor a causé une violence conjugale suivie de la séparation d’un jeune couple à Cotonou le samedi 11 mars 2023.

Père de deux enfants, Innocent a décidé de répudier sa femme parce qu’elle lui a confié que Nikanor est son artiste préféré. En effet, à son retour du service samedi soir, il était à table en train de diner quand il remarque que sa femme suit avec attention un clip de Nikanor.

Selon les faits rapportés par Médiapart Bénin, alors qu’il dégustait le plat concocté par sa chère et tendre épouse, cette dernière a rejoint les enfants qui regardaient la télévision. Mais monsieur jetait régulièrement un coup d’œil à l’écran et aperçoit Nikanor.

Une violence conjugale suivie de séparation

Séduite par la chanson qui défilait à l’écran, elle n’a pas fait dans la dentelle pour lancer à son mari que l’interprète du titre “Dans tes yeux” est son artiste préféré. La jeune maman s’est même amusée à préciser qu’elle est fan de Nikanor.

Il n’en fallait pas plus pour attiser une colère indescriptible de son mari qui est devenu incontrôlable. Selon le média, l’homme jeta violemment les plats au sol, renverse la sauce sur la tête de sa femme, casse le poste téléviseur avant de demander à sa femme de rejoindre Nikanor. “Je ne veux plus te voir chez moi dès cet instant, il faut plier tes bagages et vas-tant”, a-t-il déclaré avec furie.

Jaloux de Nikanor? Un comportement inexplicable

La dame s’y oppose et l’homme se met alors à faire sortir les effets de sa femme et la poussa dehors. Comme si cela ne suffisait pas, il réclame sa caution de loyer au propriétaire, prends ses deux enfants et disparait dans la nature. Une réaction qui a suscité de vives interrogations des voisins.

L’homme aurait -t-il un antécédent avec le chanteur béninois Nikanor? Qu’est-ce qui pourrait expliquer ce comportement envers sa femme pour une affaire d’artiste préféré? En attendant que le sieur Innocent retrouve ses esprits, sa mère a décidé d’héberger sa belle-fille. Peut-être qu’il reviendra en de meilleurs sentiments.