Bénin : une autre réunion annoncée chez les Démocrates

Le comité permanent du parti Les Démocrates a annoncé ce mercredi 4 mars 2026, à l’issue de sa réunion de crise, qu’une rencontre interne se tiendra le 6 mars. Selon le secrétaire national à la communication, Guy Mitokpè, cette réunion avait été programmée avant même l’annonce de la démission de Boni Yayi.

Après la réunion de crise de ce mercredi, le secrétaire national à la communication, Guy Mitokpè, a précisé que le parti tiendra une rencontre interne le 6 mars pour examiner plusieurs dossiers jugés sensibles.

« une autre réunion est programmée le 6 mars pour discuter des sujets importants du parti », a déclaré Guy Mitokpè.

Selon lui, cette réunion vise à approfondir les échanges avec les principaux responsables, notamment à la lumière de la lettre reçue de Boni Yayi. De plus, selon les propos de l’ancien député, cette rencontre avait été prévue avant même la réception de la lettre de démission de Boni Yayi et n’est pas liée à cet événement.

L’importance de cette étape

Le parti souhaite assurer une coordination interne efficace et clarifier certains points avant de prendre toute décision définitive concernant la direction ou la gestion quotidienne des Démocrates.