Bénin : une aide financière ouverte aux étudiants handicapés pour 2026

Le gouvernement béninois a ouvert une nouvelle campagne d’aide financière destinée aux étudiants en situation de handicap. Les dossiers peuvent être déposés du 20 avril au 22 mai 2026 sur toute l’étendue du territoire.

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a annoncé le démarrage de la campagne de dépôt des demandes d’aide financière au profit des étudiants en situation de handicap pour l’année 2026.

Selon le communiqué du ministère, les candidats ont jusqu’au 22 mai 2026 pour soumettre leur dossier dans les Guichets Uniques de Protection Sociale (GUPS) installés à travers le pays. Cette initiative s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à renforcer l’inclusion sociale et à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur pour tous.

Cette aide est destinée aux étudiants handicapés inscrits dans une université publique pour l’année académique 2025-2026. Elle concerne uniquement ceux qui ne bénéficient ni de bourse ni d’un autre type de soutien universitaire.

Pour être éligibles, les postulants doivent notamment être de nationalité béninoise, résider sur le territoire national et fournir une preuve de non-bénéfice d’aide académique. Le dossier à constituer comprend une demande adressée au ministre, une fiche d’identification à retirer au GUPS, une attestation d’inscription universitaire, ainsi qu’une copie de la carte d’égalité des chances ou de son récépissé. Une pièce d’identité valide est également exigée.

Les autorités invitent les étudiants concernés à se rapprocher des guichets de protection sociale situés près des universités pour obtenir des informations complémentaires et se faire accompagner dans leurs démarches.