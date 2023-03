Bénin: une affaire d’argent divise les chanteurs Assane Sas et WP Babajèjè

Reçu sur l’émission K’Fé week-end de ce vendredi 10 mars 2023 sur TVC, l’artiste béninois Assane Sas résidant en Belgique est revenu sur ses différends avec son compatriote WP Babajèjè avec qui il a eu des démêlées après une collaboration qui a mal tourné.

WP Babajèjè et Assane Sas ne se parlent plus après près de deux ans de mésentente. Interrogé par Stéphanie Montcho ce vendredi, l’artiste a fini par briser le silence après plusieurs hésitations. Mais qu’est-ce qui divise WP Babajèjè et Assane Sas? L’artiste reproche à son ancien meilleur ami de n’avoir pas été sincère ave lui.

« Il n’y a plus de relation entre Wp Babajeje et moi. (…) Il est passé ou je suis passé par son chemin mais ce que je lui ai fait, c’est Dieu qui a voulu. Si j’ai pu changer la vie de quelqu’un, c’est que j’ai changé la vie de toute une famille. Dès que je suis fâché, je dis tout mais quand je me calme, j’oublie tout », a répondu Assane Sas comme pour survoler la question.

Rencontre WP Babajèjè et Assane Sas

Mais c’était sans compter sur l’insistance de l’animatrice qui lui demande à plusieurs reprises ce qu’il reproche à WP Babajèjè. Et c’est à ce moment qu’Assane Sas s’est lâché. « J’ai essayé d’aider quelqu’un et j’ai eu l’ingratitude en retour, Je ne le connaissais pas au pays, Je savais qu’il avait quelqu’un qui s’appelle Wp mais je ne l’ai jamais vu », a-t-il confié.

D’après lui, c’est DJ Région qui l’a mis en contact avec WP dans le cadre de la promotion de l’un de ses singles. Selon lui, WP a décidé d’aller en Europe mais aurait rencontré quelques difficultés. « Il a eu besoin de certaines aides, j’ai fait tout le nécessaire pour qu’il vienne. Il vivait chez moi en Belgique, après 3 ou 4 mois, je lui ai trouvé un appartement et il est allé chez lui ».

Une affaire d’argent qui a mal tourné

Assane indique que les problèmes ont commencé le jour où il a installé son studio. « Il (Babajèjè ndlr) a installé un autre studio chez lui à la maison. Donc, les artistes que je maitrise, quand je les amène, c’est lui qui les enregistre, c’est lui qui maitrise le boulot. Le gars, quand il enregistre un artiste aujourd’hui dans le studio (chez Assane Sas Ndlr) , le prochain travail de ce dernier, il ne le fait plus la bas, il le fait chez lui à la maison », a-t-il déploré.

Il rapporte s’être plaint auprès de Adinon Le Nerveux avec qui, ils ont tous deux amis. Entre temps, WP a décidé de remettre 30% des frais d’enregistrement à Assane chaque fois qu’il enregistre un artiste de son carnet d’adresse. Mais cet engagement n’a été respecté qu’une seule fois.

Aujourd’hui, les deux artistes ne se parlent plus et Assane Sas lui reproche d’avoir fait preuve d’ingratitude et de non respect de son engagement. Assane Sas a également évoqué sa relation avec Oluwa Kemy et a balancé sur le chanteur béninois Willy Mignon à qui il reproche d’avoir tenter de détourner sa femme alors qu’ils étaient amis.