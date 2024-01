Bénin : un véhicule consumé à PK3, des millions partis en fumée

- Publicité-

Un véhicule brûlé à Cotonou ce jeudi 25 janvier 2024. Des millions consumés.

Le feu a encore frappé fort ce jeudi 25 janvier 2024. A en croire les rapports de Bip Radio, une fourgonnette de marque Fiat a pris feu un peu avant 14h au carrefour PK3 à Cotonou. Le feu, qui est parti du moteur a pu été éteint grâce à la promptitude des Sapeurs-pompiers.

Sauvé sain et sauf, le conducteur, qui était seul à bord du véhicule a confié que des millions sont partis en fumée. Et pour cause, les cadres de portes et de fenêtres en aluminium contenus dans le véhicule sont consumés.