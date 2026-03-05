Bénin: un pseudo cadre du ministère des finances escroque plusieurs personnes dont son beau-père

Il lui est reproché d’avoir abusé de la confiance de plusieurs personnes en se présentant comme un cadre influent du ministère de l’Économie et des Finances.



À la barre, plusieurs plaignants se sont constitués parties civiles. Parmi eux figurent un policier, des connaissances du prévenu ainsi que son propre beau-père. L’ensemble des victimes affirme avoir été convaincu par les prétendues relations de l’homme avec de hautes autorités, ce qui lui aurait permis d’obtenir différentes sommes d’argent. Le préjudice global évoqué par les parties civiles avoisine une vingtaine de millions de francs CFA.



Selon les témoignages présentés au tribunal, le mis en cause se présentait comme directeur des ressources financières et du matériel au ministère des Finances et comme un collaborateur proche du ministre. Il entretenait cette image en laissant apparaître sur son téléphone des appels enregistrés sous le nom de « mon ministre ». Ces mises en scène auraient contribué à renforcer sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs.



Certaines victimes affirment avoir été séduites par des promesses d’opportunités d’affaires, notamment des marchés supposés au Port de Cotonou ou un accompagnement pour créer une société et accéder à des facilités bancaires. Dans un des cas évoqués à l’audience, une plaignante affirme lui avoir versé près de six millions de francs CFA pour divers services qui n’ont jamais abouti.



Le policier à l’origine de la plainte explique pour sa part avoir avancé 225 000 francs CFA pour l’achat de carburant d’un véhicule, une somme qui ne lui aurait jamais été remboursée. Le beau-père du prévenu accuse également son gendre de lui avoir soutiré de l’argent dans des transactions foncières, notamment lors de l’acquisition supposée de parcelles.



Les débats ont aussi fait apparaître que la supposée secrétaire du prévenu, chargée de certaines opérations financières, serait en réalité sa compagne. La Cour a décidé d’entendre cette dernière ainsi que la belle-mère du mis en cause lors d’une prochaine audience fixée au 27 avril 2026.



D’après une source proche du dossier, l’homme mis en cause purgerait déjà une condamnation de cinq ans de prison dans une autre affaire liée à des litiges fonciers.