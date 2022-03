Bénin: un militaire tué dans un accident sur la Route des Pêches

Le feu étant au rouge le militaire voulait traverser le carrefour, quand il a été surpris par l’automobiliste. Il a été projeté à une dizaines de mètres et a perdu la vie sur place. Après l’accident, les occupants du véhicule, tous des jeunes, ont pris la clé des champs. Le conducteur quant à lui, se serait rendu plus tard au commissariat.

