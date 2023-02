Bénin: un homme se donne la mort par pendaison à N’dali

Une personne âgée d’une quarantaine d’années s’est suicidée par pendaison à N’Dali. Le corps a été découvert le 6 février 2023 au quartier Suanin.

Drame à N’Dali, ville du nord-est du Bénin, dans la préfecture du département de Borgou, à 475km de Cotonou. Un père de famille s’est donné la mort par pendaison.

Le défunt était marié et père de deux enfants. Les causes de ce drame sont inconnues. La police et les agents de santé se sont rendus sur les lieux pour faire un constat, a rapporté Daabaaru.