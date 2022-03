Bénin: un homme écope de 8 ans de prison pour escroquerie et association de malfaiteurs

Pour commettre leur forfait, ils avaient associé en son temps, un faux procureur, un faux juge et un faux notaire. Ceux-ci avaient rendu de fausses décisions de justice pour aider le cerveau du réseau à convaincre l’acheteur à qui il avait proposé des parcelles d’autrui. A l’issue de leur comparution ce mercredi, ils ont été respectivement condamné à 8 ans de prison ferme et 8 ans de prison dont 3 ans avec sursis.

Dans le cadre de la session criminelle en cours au Tribunal d’Abomey-Calavi, deux hommes ont été jugés pour escroquerie et association de malfaiteurs. Les faits remontent à 2013 où les mis en cause ont escroqué un acquéreur de parcelle à hauteur de 5 millions de francs CFA.

Le Tribunal d’Abomey-Calavi a condamné deux personnes ce mercredi 16 mars 2022 pour escroquerie et association de malfaiteurs. Le principal accusé a écopé de 8 ans de prison ferme et son complice à 8 ans de prison dont 5 ans ferme.

