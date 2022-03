Bénin: un homme condamné à 15 ans de prison ferme pour avoir tué son couturier

Une fois au domicile du tailleur, le ton est rapidement monté d’un cran au niveau des deux protagonistes. Une vive altercation survint et dans la foulée, le client poignarde son couturier à coup de ciseaux. Ce dernier a succombé à ses blessures. Le client avait été interpellé et déposé en prison depuis 5 ans. Condamné à 15 ans de prison, il lui reste encore 10 ans à passer dans l’établissement pénitentiaire.

Il tue son tailleur à coup de ciseaux et prend 15 ans de prison ferme. Les faits remontent à 2017 et se sont déroulés dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon le récit, le mis en cause a sollicité les services du couturier pour s’offrir une nouvelle tenue. Une fois le travail terminé, il n’a malheureusement pas satisfait les exigences financières du couturier.

