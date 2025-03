Bénin: un dealer interpellé lors d’une opération de la Police républicaine

- Publicité-

Dans la soirée du dimanche 9 mars 2025, une opération coup de poing menée par le commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi a permis l’arrestation d’un individu impliqué dans un trafic de stupéfiants.

L’intervention s’est déroulée dans le quartier Agori, où un domicile avait été converti en ghetto pour la vente et la consommation de chanvre indien.

Alertées par des renseignements fiables, les forces de l’ordre ont mené une descente musclée sur les lieux. Pris de court, le suspect a été interpellé alors qu’il était en pleine sieste.

Saisie de produits illicites

Une perquisition minutieuse a permis la découverte de plusieurs éléments compromettants, notamment un important stock de chanvre indien, conditionné pour la revente, 112 cartouches de papier à rouler de diverses marques, destinées à la consommation de stupéfiants, divers articles et accessoires liés à la vente et à l’usage de drogues.

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID) procédera à des analyses pour confirmer la nature exacte des substances saisies.

Le mis en cause sera présenté aux juridictions compétentes afin de répondre de ses actes. La Police républicaine réaffirme sa fermeté dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et s’engage à intensifier ses opérations pour garantir la sécurité des citoyens et lutter contre les effets dévastateurs de la consommation de drogues.