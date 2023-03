Bénin: un cybercriminel condamné à 20 ans de prison ferme par la Criet

Poursuivi pour « escroquerie par le biais d’un système électronique », un jeune homme de 30 ans a été fixé sur son sort ce lundi 27 mars 2023. Dans le délibéré, le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) en charge du dossier, a condamné le prévenu à 20 ans de prison ferme et 200 000 000 FCFA d’amende.

Le mis en cause est également condamné à payer plus de 100 000 000 FCFA au 4 victimes, qui sont toutes des Béninois. Il était en détention provisoire depuis le vendredi 25 mars 2022.