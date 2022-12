Bénin: un cultivateur condamné à 5 ans de prison ferme pour trafic d’ossements humains

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey Calavi a condamné à 10 ans de prison dont 5 ans ferme, un cultivateur poursuivi pour trafic d’ossements huamins.

Poursuivi pour trafic d’ossements humains, un cultivateur a été fixé sur son sort le vendredi 9 Décembre dernier. A l’issue de l’audience, le mis en cause a écopé d’une peine de 10 ans de prison dont 5 ans ferme.

Les faits remontent en 2019 où le cultivateur a été recruté avec d’autres personnes pour le désherbage du cimetière PK14 de Godomey. Le 24 Octobre, de la même année, le cultivateur lors de l’exercice de ses fonctions a prélevé des ossements humains qu’il a caché dans son sac.

Les responsables en charge de la gestion du cimetière ont fait le constat alors qu’il aménageait le local réservé aux ouvriers pour leur repos afin d’y exposer des carreaux. Interpellé puis présenter au procureur, le cultivateur affirme avoir réservé ces ossements humains pour les vendre à un féticheur à Ouèdo.

Mais curieusement à la barre le vendredi 9 Décembre, le cultivateur se dédit et nie les accusations portées contre sa personne. Le représentant du ministère public après avoir fait lecture de la déposition du mis en cause au commissariat et lors de l’instruction demande à la cour de le condamner à 5 ans de prison ferme. Mais dan son délibéré, le juge a retenu 10 ans de prison dont 5 ans ferme.