France : un adolescent de 14 ans tué par balle, deux autres blessés à Nantes

Un adolescent de 14 ans a été tué par balle jeudi 14 mai en début de soirée dans le quartier de Port-Boyer, au nord-est de Nantes (Loire-Atlantique), et deux autres mineurs ont été blessés dans la même fusillade, selon des sources proches de l’enquête citées par l’AFP et les médias locaux. Les tirs ont eu lieu vers 19h30 au 3 rue de Pornichet. Les auteurs, arrivés à deux roues, ont pris la fuite et n’avaient pas été interpellés en fin de soirée.

La maire de Nantes, Johanna Rolland, a confirmé les faits sur le réseau X, évoquant « un drame absolu » et assurant que les adjoints de quartier et à la sécurité étaient sur place « aux côtés du Procureur et des forces de police ». Dans un communiqué ultérieur, elle a qualifié ces faits de coups de feu survenus « sur très probable fond de narcotrafic », appelant à ce que « tous les moyens de police et de justice soient mis en oeuvre pour interpeller et condamner les auteurs de ce meurtre ». Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez se rendra sur place vendredi matin, a annoncé son entourage à l’AFP.

Ce n’est pas la première fois que la cité Port-Boyer est le théâtre de violences par armes à feu. Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé dans le même quartier, dans un contexte que le procureur de Nantes, Antoine Leroy, avait qualifié de « potentiellement lié au narcotrafic ». Ce secteur du nord de Nantes, situé en bordure de l’Erdre, figure régulièrement dans les signalements policiers pour des faits liés au trafic de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte. Aucune garde à vue n’avait été annoncée dans l’immédiat.