Bénin: un braquage raté tourne au drame à Ouessé

​Un braquage nocturne s’est soldé par une arrestation rocambolesque dans le hameau d’Affoutoufadji, situé dans l’arrondissement de Gbanlin, commune de Ouessé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, trois individus armés de fusils artisanaux ont pris d’assaut une ferme vers 2 heures du matin. Réveillé par les bruits d’effraction, le propriétaire des lieux n’a pas cédé à la panique : armé d’un coupe-coupe, il est sorti affronter les assaillants et a réussi à blesser l’un d’eux au cours de l’échauffourée.

​Exaspéré par cette résistance inattendue, un autre braqueur a ouvert le feu mais a maladroitement atteint l’un de ses propres complices. Profitant de cette confusion, le fermier a pris la fuite pour alerter le voisinage.

À son retour, les malfaiteurs avaient pris la poudre d’escampette, emportant 140 000 francs CFA ainsi qu’un téléphone Android Redmi 15C et un téléphone à touches Tecno, laissant derrière eux des traces de sang et des douilles de calibre 12.

​Une cavale interrompue par la police

​Saisi de l’affaire, le commissariat de Gbanlin a immédiatement ouvert une enquête de terrain. Les investigations ont rapidement mené les enquêteurs dans le village de Tozoumè, où le braqueur blessé tentait de se faire soigner discrètement. Il a été interpellé aux côtés de deux personnes qui veillaient sur lui.

​Soumis à un interrogatoire serré et confrontés aux indices matériels, les suspects sont passés aux aveux et ont permis d’identifier et d’appréhender le présumé cerveau de la bande.

Les perquisitions menées dans la foulée ont conduit à la saisie de l’arme du crime un fusil soigneusement enterré dans un champ ainsi qu’à la récupération des deux téléphones portables dérobés lors de l’attaque.