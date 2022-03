Bénin: un bouvier tue son collègue pour une histoire de nourriture

Dans la commune de Nikki, à plus de 529 kilomètres de Cotonou, une bagarre entre deux jeunes bouviers a tourné au drame. La scène s’est produite au cours du week-end écoulé dans le village de Souya.

Selon les faits rapportés, les deux jeunes bouviers se chamaillaient suite à la disparition mystérieuse d’une nourriture. Les deux s’accusaient mutuellement, quand subitement une altercation survint. Dans la foulée, le plus âgé a donné un coup de machette à son second. Ce dernier a mis sa main en opposition pour bloquer le coup, mais il a vu sa main sectionnée.

La victime n’a pas tenu longtemps. Il s’est vidé de son sang et meurt sur le chemin de l’hôpital. Selon les informations de Frissons radio, les deux bouviers sont âgés de 15 ans et 14 ans. Le présumé meurtrier a été interpellé et placé en garde à vue.