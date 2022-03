Bénin: un architecte accusé de viol sur mineur, pris d’une crise d’épilepsie en plein procès

Au total, une quarantaine de dossiers est inscrite au rôle de cette première session criminelle. Sur les 40 dossiers, il y a 3 cas d’infanticide, 5 dossiers d’assassinat, 2 dossiers de parricide, 2 cas de tentatives de meurtre, 1 cas d’affrontement suivi de mort, un cas de sévices et coûts mortels, 13 dossiers de viol et 2 dossiers d’évasion. La session qui est ouverte depuis le lundi dernier va prendre fin le 25 Mars 2022.

Pour lui prouver sa bonne foi, il conduisit un jour la jeune demoiselle en famille pour les présentations. Mais quelques temps après cette démarche, il conduisit un jour la jeune fille dans un lieu désert et abusa d’elle. L’histoire va finalement mal tourner et le jeune architecte est interpellé par la police.

A la reprise de l’audience, la cour après le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats, a condamné l’accusé à 10 ans de prison dont 5 ans ferme et 5 ans avec sursis. Les faits remontant en 2016, l’accusé recouvre donc sa liberté mais le tribunal ordonne qu’il soit transféré dans un centre de tyraitement et de suivi.

Pris d’une crise d’épilepsie en plein procès, un architecte quitte la prison pour un centre de traitement et de suivi. Il était poursuivi pour viol sur mineur et a été condamné à l’issue du procès à 10 ans de prison dont 5 ans ferme.

