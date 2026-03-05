Bénin: un ancien président de l’UNSEB condamné à 2 ans de prison

Ancien président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB), il était poursuivi pour des faits liés notamment au harcèlement par voie numérique ainsi qu’à l’incitation à la violence et à la rébellion.



Selon les éléments du dossier, les poursuites trouvent leur origine dans des publications et prises de position attribuées à l’activiste, ainsi que dans l’organisation de mouvements de protestation impliquant des élèves du CEG Akpakpa Centre. Ces mobilisations avaient été liées à une controverse autour d’une supposée présence de militaires français au Bénin.



Interpellé par la Police républicaine en octobre 2025, Damien Dégbé avait été placé en détention préventive avant d’être renvoyé devant la juridiction spéciale. Lors de son procès, le ministère public avait requis contre lui une peine de deux ans d’emprisonnement ferme et une amende de dix millions de francs CFA.



La décision rendue par la CRIET confirme finalement cette orientation judiciaire. Elle marque l’aboutissement d’une procédure engagée il y a plusieurs mois autour de cette affaire qui avait suscité de nombreuses réactions dans l’opinion publique.